La provincia di Macerata si conferma tra le più motorizzate d’Italia, con 743 automobili ogni mille abitanti, ovvero 7,4 ogni dieci persone. Questo dato la colloca al ventunesimo posto a livello nazionale, superando la media italiana di 701 veicoli per mille abitanti. La crescita del numero di auto avviene in un contesto di poche officine disponibili, legato a costi e tecnologia.

Quella di Macerata è la ventunesima provincia più motorizzata d’Italia: si contano 743 automobili ogni mille abitanti, cioè 7,4 ogni dieci persone, un valore superiore alla media italiana (701). Di questo passo, presto avremo un numero di autovetture uguale a quello degli abitanti. È quanto rileva un’indagine dell’Ufficio Studi della Cgia, che vede la provincia di Fermo al sedicesimo posto (752), quella di Ascoli al venticinquesimo (741), quella di Pesaro-Urbino al cinquantacinquesimo (706) e quella di Ancona al settantesimo (688). Naturalmente la distribuzione dei mezzi e la loro circolazione riflette le diverse aree socio economiche della provincia: una concentrazione decisamente superiore nella fascia costiera e collinare, meno nell’area montana, ma comunque con una tendenza marcata ovunque a spostarsi soprattutto con il mezzo proprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Provincia sempre più motorizzata. Boom di auto e poche officine. Colpa di costi e tecnologia

