Nuovi impianti rifiuti parametri ' stringenti' per l' individuazione delle aree

Da casertanews.it 7 mar 2026

In Casertano sono stati stabiliti nuovi parametri per individuare le aree idonee all’installazione di impianti di trattamento dei rifiuti. Le regole sono state rese più stringenti e precise, con l’obiettivo di regolamentare meglio le localizzazioni e limitare le scelte. La normativa riguarda esclusivamente le procedure di individuazione delle zone, senza coinvolgere altri aspetti o motivazioni.

Nel piano incideranno anche dati epidemiologici e la presenza di siti contaminati. Colombiano: "Obiettivo primario è la tutela della salute pubblica" Una stretta decisiva e concreta all'installazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti nel Casertano. È quanto prevede il nuovo atto di indirizzo firmato dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, e trasmesso all'Ufficio di Piano e al team tecnico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", impegnati nella fase conclusiva del Piano per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Comuni montani, Mastella e Lombardi: “Campania e aree interne penalizzate dai nuovi parametri”“Il Governo e il ministro Calderoli stanno portando a termine un altro blitz ai danni del Sud e delle aree interne.

Comuni montani, Mastella e Lombardi: “Campania e aree interne penalizzate da nuovi parametri di Calderoli”“Il Governo e il ministro Calderoli stanno portando a termine un altro blitz ai danni del Sud e delle aree interne.

