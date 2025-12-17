Provincia | approvato il bilancio di previsione 40 milioni per strade scuole ambiente e Comuni

Approvato il bilancio di previsione della provincia, una manovra da 40 milioni di euro destinati a strade, scuole, ambiente e Comuni. Nonostante le incertezze e i tagli, si tratta di un atto di responsabilità, volto a sostenere lo sviluppo e il benessere del territorio. Un investimento importante per garantire servizi e infrastrutture essenziali, rafforzando la collaborazione con le comunità locali.

Una manovra da 40 milioni di euro; un Bilancio di previsione "di responsabilità, nonostante incertezze e tagli". È quello della Provincia di Latina, che ha visto la prima approvazione da parte del Consiglio provinciale (la seconda avverrà dopo la consultazione con i sindaci).

