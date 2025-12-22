Provincia approvato il bilancio | oltre 53 milioni di avanzo per strade scuole e territorio

Via libera senza voti contrari al bilancio di previsione 2026-2028. Il Consiglio provinciale, riunito questa mattina, ha approvato il documento finanziario che definisce la programmazione dei prossimi anni confermando la scelta di puntare in modo deciso sulla manutenzione straordinaria della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

provincia approvato il bilancio oltre 53 milioni di avanzo per strade scuole e territorio

Approvato il bilancio di previsione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Lo stato di salute dell'ex Provincia Regionale è confermato anche da un avanzo di amministrazione presuntivo di oltre 53 milioni di euro

