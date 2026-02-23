Gandolfi-Gafforelli con le firme si apre la corsa per la presidenza della Provincia

Gandolfi e Gafforelli hanno presentato le loro firme, aprendo la competizione per la presidenza della Provincia. La decisione di candidarsi deriva dall’esigenza di rinnovare le politiche locali e di coinvolgere attivamente i cittadini. Entrambi puntano a rafforzare i servizi sul territorio e a promuovere progetti di sviluppo sostenibile. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con incontri pubblici già programmati nei prossimi giorni. La corsa continua con entusiasmo e determinazione.

VIA TASSO. Depositate ufficialmente domenica le candidature. Il presidente uscente: scelta che va oltre le appartenenze. Il sindaco di Romano: cruciale la partecipazione al voto. C'è tempo fino alle 12 di lunedì 23 febbraio per presentare candidature alla presidenza di Via Tasso, ma domenica mattina, un'oretta dopo l'apertura degli uffici, la partita era di fatto già delineata. Intorno alle 9 si sono infatti incrociati nel Palazzo della Provincia gli esponenti di Forza Italia (arrivati per primi), che si erano incaricati per il centrodestra di portare le firme a sostegno di Gianfranco Gafforelli, e quelli del Pd con le sottoscrizioni a supporto di Pasquale Gandolfi.