Infortunio Bernardeschi martedì il giocatore si opererà dopo il guaio alla spalla Ecco i tempi di recupero

Infortunio Bernardeschi, il giocatore si sottoporrà ad intervento chirurgico martedì a causa di un problema alla spalla. Si prevede un recupero di almeno due mesi, con possibili ripercussioni sulla sua presenza nelle imminenti competizioni. L’infortunio rappresenta una battuta d’arresto significativa per il Bologna e la sua rosa, in un momento cruciale della stagione. Ecco i tempi di recupero.

Infortunio Bernardeschi, il guaio alla spalla lo costringe a operarsi. Per lil giocatore del Bologna possibile uno stop di almeno due mesi L’infortunio di Bernardeschi rappresenta una durissima battuta d’arresto per Vincenzo Italiano e per il Bologna, proprio alla vigilia della sfida più attesa: la finalissima di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Un appuntamento storico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

