Landini non paga il Tfr | Cgil pignorata

Maurizio Landini «pignorato». Il capo della Cgil nega per due anni il Tfr a un dipendente e i conti del sindacato (rosso) finiscono sequestrati dal giudice. Il caso svela il paradosso (ennesimo) di un leader sindacale che va in piazza contro il governo Meloni per la difesa del Tfr dei lavoratori. Ma in casa propria fa l'opposto. Le carte esclusive di cui il Giornale è in possesso raccontano una storia incredibile. Il 30 settembre scorso, il giudice Alessandro Cento, della terza sezione civile del Tribunale di Roma, dispone il sequestro di 190.145,61 mila euro sul conto corrente attivo al Monte dei Paschi di Siena intestato alla Cgil Nazionale di Corso Italia di cui hanno disponibilità il segretario generale Maurizio Landini e il tesoriere del sindacato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Landini, l’epica del TFR smarrito: il sindacato pignorato dalla propria ombraC’è qualcosa di sublime, anzi di liricamente grottesco, nel vedere il tempio della tutela operaia inciampare su un TFR non pagato.

