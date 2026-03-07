Proteine in polvere sì o no? Tutto quello che conta sapere prima di usarle

Le proteine in polvere sono diventate comuni nei supermercati, nei bar healthy e nelle ricette di colazione, andando oltre il mondo del body building. Sempre più persone le usano per integrare la dieta quotidiana. Questo prodotto, una volta esclusivo degli sportivi, ora si trova facilmente in diversi punti vendita e consumi quotidiani.

Le proteine in polvere non sono più un prodotto di nicchia riservato al body building. Si trovano nei supermercati, nei bar healthy, nei frullati pronti e persino in alcune ricette da colazione. Il loro successo nasce dall’idea di praticità: concentrare una quota proteica elevata in pochi grammi, facilmente miscelabili in acqua o latte vegetale. Ma dietro la semplicità apparente esistono differenze sostanziali tra tipologie, qualità delle materie prime e modalità di assunzione. Capire a cosa servono le proteine in polvere significa prima di tutto comprendere il ruolo delle proteine nell’organismo. Sono i mattoni di muscoli, enzimi, ormoni e tessuti, fondamentali per il recupero dopo l’attività fisica, per il mantenimento della massa magra e per il senso di sazietà. 🔗 Leggi su Amica.it

