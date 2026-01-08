Golden Globes 2026 | tutto quello che conta sapere e chi potrebbe dominare la notte più glamour di Hollywood

I Golden Globes 2026 rappresentano un importante momento dell’anno nel panorama dello spettacolo. In questa guida, scoprirai le principali nomination, i protagonisti favoriti e gli aspetti più significativi della serata. Pur nel contesto della stagione degli premi, l’evento conferma il suo ruolo di appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del settore. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per seguire con attenzione questa edizione.

Awards season mode: ON. Anche se gennaio è freddo, grigio e socialmente stancante, Hollywood fa quello che sa fare meglio: accendere le luci, alzare il volume e ricordarci perché amiamo il cinema, le serie e tutto il circo glamour che li circonda. I Golden Globes 2026 sono ufficialmente alle porte e, come ogni anno, arrivano con una combo micidiale di nomination pesanti, predizioni già roventi e quella sensazione diffusa che sì, questa potrebbe essere una delle edizioni più interessanti degli ultimi tempi. Tra film che sembrano destinati a fare incetta di premi, performance che stanno già diventando cult e serie che hanno monopolizzato le conversazioni del 2025, i Globes si confermano ancora una volta come il vero termometro dell'industria.

Golden Globe, tra i presentatori anche George Clooney e Julia Roberts: le nomination e i favoriti, attesa una parata di star. Dove e quando vederli - Tutto pronto per i Golden Globe, i premi statunitensi che anticipano la consegna degli Oscar tracciando un bilancio in vista della notte delle stelle del 15 marzo. leggo.it

Golden Globe, orario e dove vederli in tv: Clooney e Roberts sul palco come presentatori, le nomination e i favoriti. Cosa sapere - Tutto pronto per i Golden Globe, i premi statunitensi che anticipano la consegna degli Oscar tracciando un bilancio in vista della notte delle stelle del 15 marzo. ilgazzettino.it

Rilasciata la lineup dei presentatori dei Golden Globes che andranno in onda questa domenica. x.com

A Sarah Jessica Parker il premio alla carriera dei Golden Globes 2026: sul red carpet con il figlio James Wilkie, il marito e il cast di Sex & The City Qui anche i dettagli del look molto "Carrie" https://vogueitalia.visitlink.me/_F-4zb - facebook.com facebook

