Proselitismo neofascista anche tra militari dell’Esercito verso il processo 17 componenti di La Barriera – Avanguardia Torino

Quindici persone sono coinvolte in un’indagine della magistratura piemontese su un gruppo di estrema destra chiamato “La Barriera – Avanguardia Torino”. L’inchiesta riguarda un possibile proselitismo neofascista che avrebbe coinvolto anche militari dell’Esercito. La procura ha annunciato il procedimento penale contro diciassette membri del gruppo, che vengono accusati di aver promosso ideologie di stampo neofascista tra i loro sostenitori.

Un ipotizzato proselitismo neofascista che avrebbe raggiunto anche ambienti delle Forze armate. È uno dei capitoli emersi dall’indagine condotta a Torino su un gruppo dell’estrema destra chiamato “ La Barriera – Avanguardia Torino ”, al centro di un’inchiesta della magistratura piemontese. Diciassette attivisti del sodalizio dovranno comparire l’11 marzo davanti al giudice dell’udienza preliminare con accuse di apologia di fascismo. Tra loro figura anche il figlio di un assessore regionale di Fratelli d’Italia. Secondo gli inquirenti, durante incontri, cene, concerti e serate conviviali gli indagati avrebbero messo in scena comportamenti riconducibili alla propaganda del Ventennio: dalla cosiddetta “cerimonia del presente” alle i nvocazioni al Duce, fino a slogan, canti e simboli che richiamano l’ideologia fascista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

