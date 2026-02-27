La Germania approva l’acquisto di droni kamikaze per le sue Forze armate

La Germania ha dato il via libera all’acquisto di droni “kamikaze” destinati alle sue Forze armate. Le prime consegne saranno rivolte alla “Brigata Lituania”, unità tedesca operativa sul fianco orientale della NATO, in una zona considerata strategica a causa delle tensioni con la Russia. La decisione si inserisce in un piano di potenziamento delle capacità militari nel settore.

La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato l’acquisto di droni “kamikaze” per le Forze armate tedesche ( Bundeswehr ), per un valore iniziale di circa 540 milioni di euro. Lo ha riferito Welt. Si tratta di “loitering munition” (munizioni circuitanti), ovvero sia droni armati con esplosivo, capaci di sorvolare un’area e colpire un bersaglio su comando; una tipologia di armi divenute centrali nella guerra in Ucraina. Il parlamento ha imposto un tetto di un miliardo per contratto e maggiori obblighi di trasparenza, ridimensionando un piano iniziale che sarebbe potuto arrivare fino a 4,3 miliardi. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha definito la decisione «un passo importante» per modernizzare l’esercito, pur sottolineando che il ruolo dominante dei droni nei conflitti futuri non è garantito. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

In Germania la Commissione Bilancio del Bundestag, il Parlamento federale, ha approvato accordi quadro del valore complessivo di 536 milioni di euro, inclusi i contratti a prezzo fisso, con i due produttori nazionali Helsing e Stark Defence. Entrambi i ... x.com

