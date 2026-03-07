Proselitismo neofascista tra le Forze Armate | la nota dei Ros su La Barriera-Avanguardia Torino

I carabinieri del Ros hanno reso nota un'informativa riguardante un'inchiesta che ha portato a 17 richieste di rinvio a giudizio. Tra gli atti investigativi emerge che il gruppo chiamato La Barriera - Avanguardia Torino avrebbe svolto attività di proselitismo tra i militari delle Forze Armate. La nota evidenzia come questa attività sia stata considerata “proficua” dagli investigatori.

Non una suggestione: come sottolineato in una nota dai carabinieri del Ros, tra gli atti dell'inchiesta che conta 17 richieste di rinvio a giudizio, il proselitismo di La Barriera - Avanguardia Torino tra i militari è stato "proficuo". Tanto che, nell'arco di mesi, il numero di militari che si sarebbero avvicinati al movimento "è cresciuto". Questo è ciò che viene evidenziato in una nota del Ros che confluisce in una più ampia inchiesta coordinata sulle attività che si svolgevano all'interno del circolo "Edoras" di via Tibone 2, base logistica degli avanguardisti e posta sotto sequestro all'inizio di luglio 2025. Sarebbero tre i militari che, non indagati in questo procedimento, si sarebbero avvicinati al movimento, individuati per aver frequentato il circolo.