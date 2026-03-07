Prosciolta nota Avvocatessa di Cervinara dopo annullamento in Cassazione della condanna

Il Tribunale di Avellino ha deciso di non procedere nei confronti di Maria Virginia Cantone, avvocatessa di 60 anni di Cervinara, dopo che la Cassazione ha annullato la condanna per truffa aggravata dalla recidiva reiterata specifica. La procura aveva accusato l’avvocatessa, ma il procedimento si è concluso con il provvedimento di non doversi procedere.

Il Tribunale di Avellino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'avvocatessa Maria Virginia Cantone, 60 anni Il Tribunale di Avellino ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di Maria Virginia Cantone, avvocatessa, 60 anni, di Cervinara, imputata di truffa aggravata dalla recidiva reiterata specifica. La decisione accoglie le tesi difensive dell'avvocato Vittorio Fucci. La vicenda giudiziaria che ha portato all'odierna e ulteriore pronuncia è lunga e articolata. Maria Virginia Cantone era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Avellino. La condanna era stata confermata sia dalla Corte d'Appello di Napoli in secondo grado, sia dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

