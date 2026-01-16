La Cassazione dà ragione a Mario Venditti | confermato l’annullamento del sequestro di pc e telefoni

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’annullamento del sequestro di pc e telefoni di Mario Venditti, rafforzando la sua posizione nell’ambito dell’indagine a Brescia. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel caso, evidenziando l’attenzione alle procedure legali e ai diritti dell’indagato. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, che continuerà a svilupparsi nei prossimi mesi.

Pavia, 16 gennaio 2026 – Mario Venditti segna un altro punto nell’indagine che lo vede coinvolto a Brescia. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, il 17 novembre, ha annullato, su ricorso dell'avvocato Domenico Aiello, anche il secondo decreto di sequestro dei pm, eseguito il 24 ottobre, dei dispositivi, tra cui telefoni, pc e tablet, dell'ex procuratore di Pavia indagato nel filone sul caso Garlasco che lo vede accusato di corruzione in atti giudiziari. Di fatto, dunque, con il "rigetto totale" del ricorso dei pm la Suprema Corte ha confermato il no al sequestro del Riesame: non erano state indicate parole chiave per le analisi e l'arco temporale era troppo ampio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

