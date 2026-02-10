Vonn | Subirò molti interventi Il mio sogno non è finito come speravo è la vita | Il medico | I primi istanti in cui l' ho soccorsa
Vonn ha scritto un post spiegando per la prima volta cosa ha vissuto dopo la sua caduta durante la discesa libera. La sciatrice americana dice di dover affrontare molti interventi e ammette che il suo sogno non si è concluso come sperava, ma che è la vita. Nel messaggio, rivela anche l’esperienza del primo soccorso ricevuto e mostra di essere determinata a riprendersi.
«Ieri il mio sogno olimpico non è finito come speravo. Non è stato un lieto fine o un finale da favola:.è stata semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per arrivare fin lì. Perché nella discesa libera la differenza tra una traiettoria giusta e un infortunio devastante può essere questione di pochi centimetri». Lindsey Vonn affida a Instagram il suo commento, dopo la terribile caduta di domenica 8 febbraio, avvenuta al 13esimo secondo della sua discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina, e dopo le voci circolate sulle sue condizioni fisiche. «Ero di pochi centimetri troppo stretta sulla linea, quando il mio braccio destro si è agganciato all'interno del cancello, torcendomi e ha causato il mio incidente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Lindsey Vonn: «Il mio sogno olimpico non è finito come speravo. Non mi pento di averci provato. Dovrò subire molti interventi»
Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale a Treviso, dove è stata ricoverata dopo la caduta di domenica durante la discesa libera a Milano Cortina.
Lindsey Vonn: “Il mio sogno olimpico non è finito come speravo, ma non ho rimpianti”
Ieri sera Lindsey Vonn ha rotto il silenzio e si è rivolta ai media per la prima volta dopo il grave incidente durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo.
