Ha mal d’orecchio e invece rischia di morire | il medico del Pronto soccorso di Merate le salva la vita con una Tac

Una donna di 50 anni si presenta al pronto soccorso di Merate con dolore all’orecchio, un colorito pallido e respiro affannoso. Dopo aver escluso problemi otorinolaringoiatrici, il medico decide di effettuare una Tac. Grazie all’esame, viene scoperto un grave problema che avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita. La paziente viene quindi trattata e salvata in ospedale.

Merate, 4 marzo 2026 – Il colorito pallido, lo sguardo spento, il respiro un poco affannoso. La paziente, una donna di 50 anni, era andata in ospedale a Merate solo per dolori ad un orecchio e lo specialista ha escluso problemi otorinolaringoiatrici. Sliding doors La dottoressa di turno al Pronto soccorso ha tuttavia compreso che quella non era una banale otalgia, ma qualcosa di molto più grave: "Non mi convinci, preferisco sottoporti a una Tac prima di dimetterti". Senza quella Tac, la 50enne ora sarebbe morta, suo marito vedovo e i loro due figli giovani sarebbero orfani di madre.

