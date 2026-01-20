Quota Max | la Champions è sempre più vicina al Milan servono 1,64 punti a gara
Il Milan si avvicina alla fase decisiva della stagione con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. Secondo il tecnico toscano, la squadra deve mantenere una media di almeno 1,64 punti a partita per ottenere la qualificazione. In questo momento, il focus è anche sullo scudetto, consentendo ai rossoneri di gestire le energie e le strategie senza rischiare di compromettere gli obiettivi principali.
C’è un numero che da più di un giorno frulla in testa a tutto l’ambiente Milan. Quota 74 è infatti il mantra di Massimiliano Allegri. Ma sulla ruota di Milano, i cuori rossoneri possono giocarsi anche il 28 e, volendo azzardare, pure l’86, l’88, il 40 e il 42. Il sei al Superenalotto, però, è impresa decisamente complicata. Più facile per Max centrare il grande obiettivo che si è prefissato dal giorno in cui ha firmato il contratto con il Diavolo: riportare il Milan nella sua casa naturale, la Champions League. E qui torniamo alla cabala “allegriana”. Per essere sicuri di chiudere almeno al quarto posto, secondo le tabelle del tecnico livornese, servono 74 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Allegri: “Pulisic è come un cruciverba”. Poi dice quanti punti servono al Milan per la Champions
Milan Verona, Allegri nel post partita: «Sul 3-0 si poteva fare meglio. Sono contento per Nkunku. Quota Scudetto? Vi svelo i punti che servono per vincere il titolo»Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, Allegri ha analizzato la prestazione dei rossoneri nel post partita, evidenziando aspetti migliorabili e condividendo le sue considerazioni sulla corsa allo Scudetto.
Quota Max: la Champions è sempre più vicina, al Milan servono 1,64 punti a gara - C’è un numero che da più di un giorno frulla in testa a tutto l’ambiente Milan. msn.com
Milan, Allegri: “La quota Champions è 74, siamo ancora a metà dell’opera” - Visualizzazioni: 0 Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria per 1- calciostyle.it
«IL MANIERO DI ALLEGRI: OBIETTIVO 74 PUNTI PER LA CHAMPIONS, MA IL SOGNO SCUDETTO CHIAMA QUOTA 88! ECCO LA TABELLA DEL MISTER!» #Milan #Allegri #SerieA #Scudetto #ChampionsLeague #TabellaPunti - facebook.com facebook
Ecco quello che stavate aspettando: video analisi delle ultime 2 giornate di Champions - perché la quota si è riabbassata a 16 punti - l’Inter teme soprattutto una squadra ancora lontana in classifica - il Napoli può aiutare l’Inter x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.