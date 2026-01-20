Quota Max | la Champions è sempre più vicina al Milan servono 1,64 punti a gara

Il Milan si avvicina alla fase decisiva della stagione con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. Secondo il tecnico toscano, la squadra deve mantenere una media di almeno 1,64 punti a partita per ottenere la qualificazione. In questo momento, il focus è anche sullo scudetto, consentendo ai rossoneri di gestire le energie e le strategie senza rischiare di compromettere gli obiettivi principali.

C’è un numero che da più di un giorno frulla in testa a tutto l’ambiente Milan. Quota 74 è infatti il mantra di Massimiliano Allegri. Ma sulla ruota di Milano, i cuori rossoneri possono giocarsi anche il 28 e, volendo azzardare, pure l’86, l’88, il 40 e il 42. Il sei al Superenalotto, però, è impresa decisamente complicata. Più facile per Max centrare il grande obiettivo che si è prefissato dal giorno in cui ha firmato il contratto con il Diavolo: riportare il Milan nella sua casa naturale, la Champions League. E qui torniamo alla cabala “allegriana”. Per essere sicuri di chiudere almeno al quarto posto, secondo le tabelle del tecnico livornese, servono 74 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan Verona, Allegri nel post partita: «Sul 3-0 si poteva fare meglio. Sono contento per Nkunku. Quota Scudetto? Vi svelo i punti che servono per vincere il titolo»Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, Allegri ha analizzato la prestazione dei rossoneri nel post partita, evidenziando aspetti migliorabili e condividendo le sue considerazioni sulla corsa allo Scudetto.

