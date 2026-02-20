LIVE Canada-Finlandia 3-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | rimonta completata dai nordamericani!

Il Canada ha vinto contro la Finlandia 3-2 in una partita di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici. La squadra nordamericana ha concluso una rimonta difficile, cambiando il risultato nel corso dell’ultimo periodo. La revisione del video, richiesta dalla panchina finlandese, ha confermato un gol decisivo. I tifosi sugli spalti hanno assistito a un incontro emozionante, con continui colpi di scena e azioni rapide. La partita si è conclusa con il pubblico in fermento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Dopo la revisione al video richiesta dalla panchina finlandese gli arbitri confermano il gol. Gli scandinavi hanno 30 secondi per trovare il pareggio! 20? GOOOOOL! Mac Kinnon trova la rete allo scadere del power play! Il canadese scaglia un tiro potente in diagonale e riporta in vantaggio i nordamericani! 19? Mac Kinnon tira fortissimo dal lato sinistro. Il suo diagonale è però troppo alto. Ancora un minuto di superiorità numerica per il Canada. 18? Power play per il Canada! Due minuti di fuoco per evitare i supplementari! 18? Che parata di Saros! Mac Kinnon tira da un metro, ma il goalie finlandese devia il disco con un riflesso pazzesco! 17? Ancora scintille fra le due squadre! Gli arbitri sedano subito il principio di rissa, ma la tensione comincia a salire sul ghiaccio! 16? Che parata col gambale di Saros! Marner dribbla due difensori e tira da posizione defilata! Risponde ancora una volta presente il goalie finlandese.