Atalanta impresa europea a Bergamo | 4-1 al Borussia Dortmund e rimonta completata

25 feb 2026

L’Atalanta ribalta tutto e scrive una delle pagine più intense della sua storia europea. Al Gewiss Stadium di Bergamo finisce 4-1 contro il Borussia Dortmund, un risultato che cancella il 2-0 dell’andata e consegna ai nerazzurri una qualificazione costruita con coraggio, qualità e determinazione fino all’ultimo minuto.Una serata iniziata all’assalto e chiusa tra tensione, espulsioni e un rigore al 98’, che ha suggellato una rimonta diventata impresa. La squadra di Gian Piero Gasperini entra in campo con un atteggiamento aggressivo e trova subito il vantaggio. Al 5’ è Gianluca Scamacca a firmare l’1-0, sfruttando un’azione insistita in area e battendo Kobel da pochi passi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

