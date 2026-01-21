Crisi al Comune di Battipaglia Progetto Civico Italia | Si torni al voto come a Salerno
Progetto Civico Italia invita a tornare al voto a Battipaglia, evidenziando la crisi politica e la continua ricerca di personale che compromette il buon funzionamento dell’amministrazione. La situazione attuale, con il tredicesimo consigliere comunale, solleva dubbi sulla stabilità e sul rispetto per la città. È importante tornare rapidamente alle urne per garantire trasparenza e rappresentanza ai cittadini, come già avvenuto a Salerno.
Alla luce della reiterata ricerca personale, del tredicesimo Consigliere Comunale, utile solo alla sopravvivenza nel ruolo protempore di qualche amministratore locale, crediamo che, si sia superato ogni limite di tempo e soprattutto di decoro e rispetto per una Città che chiede, innanzitutto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
