Crisi al Comune di Battipaglia Progetto Civico Italia | Si torni al voto come a Salerno

Progetto Civico Italia invita a tornare al voto a Battipaglia, evidenziando la crisi politica e la continua ricerca di personale che compromette il buon funzionamento dell’amministrazione. La situazione attuale, con il tredicesimo consigliere comunale, solleva dubbi sulla stabilità e sul rispetto per la città. È importante tornare rapidamente alle urne per garantire trasparenza e rappresentanza ai cittadini, come già avvenuto a Salerno.

