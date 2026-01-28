Comunali i comitati di quartiere | Restiamo apartitici e non partecipiamo alle elezioni

La Rete dei comitati di quartiere di Reggio Calabria chiarisce che non parteciperà alle elezioni comunali. Dopo aver ricevuto molte richieste da parte di diversi schieramenti politici, i rappresentanti hanno deciso di mantenere la loro posizione apartitica e di non schierarsi. Il coordinatore ha ribadito che i comitati vogliono continuare a lavorare in modo indipendente, senza legami con le forze politiche.

Dopo una riunione straordinaria tra i rappresentanti, la Rete conferma la terzietà e pianifica incontri imparziali con i candidati In seguito ai numerosi contatti da parte dei rappresentanti dei diversi schieramenti politici in vista delle prossime elezioni comunali, la Rete dei comitati di quartiere di Reggio Calabria, come dichiarato dal coordinatore dott. Fabio Putortì, ha convocato una riunione straordinaria. L'esito della discussione ha portato all'emanazione di un comunicato ufficiale per ribadire la posizione dei comitati. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Testo Unico degli Enti locali (Tuel), i Comitati di quartiere sono organismi apartitici e non partecipano alle elezioni locali, a differenza delle circoscrizioni comunali disciplinate dall'art.

