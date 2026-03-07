Prof presa a pugni davanti agli studenti in gita

Una ottantina di alunni delle medie del frusinate e i docenti erano di ritorno dalla visita alla Pinacoteca. Bloccato l'aggressore Aggredita davanti agli alunni. La vittima è una docente dell’Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Mentre accompagnava i propri studenti e colleghi, in zona universitaria sarebbe stata improvvisamente avvicinata da un uomo senza fissa dimora che l’ha colpita con un pugno al viso. Nonostante il trauma e le prime cure ricevute sul posto, l'insegnante ha comunque deciso di proseguire il viaggio, ma le sue condizioni sono peggiorate durante il tragitto verso casa, come riferisce Frosinone Today. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Docente presa a pugni durante una gita scolastica davanti ai propri studenti. Aggressore fermato dal Dirigente e colleghiMomenti di forte tensione nel centro di Bologna, dove un’insegnante è stata aggredita e colpita con un pugno al volto mentre accompagnava una classe...

Leggi anche: Aggressione choc in gita scolastica: insegnante presa a pugni

Professore trova della droga in classe a uno studente #shorts