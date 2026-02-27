In coma a 13 anni dopo il malore in palestra si accascia davanti alle compagne di pallavolo | dramma a Venezia

Una ragazza di 13 anni è finita in coma dopo aver accusato un malore durante l’allenamento di pallavolo in palestra a Chioggia, in provincia di Venezia. Dopo essersi accasciata davanti alle compagne, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono ancora critiche. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità e delle autorità locali.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Colpita da un arresto cardiaco - nonostante la giovanissima età - dopo un allenamento di pallavolo. È successo lunedì sera (23 febbraio) a una ragazzina di 13 anni, ora in terapia intensiva, nella palestra della scuola media Olivi a Chioggia. Il malore Terminata la sessione di allenamento, la giovane si è accasciata a terra davanti alle compagne e agli allenatori della squadra. Per una frazione di secondo Matteo Bivi (nella foto in basso), uno dei tecnici della società sportiva, ha pensato al malore, ma accorrendo verso di lei e girandola su un fianco si è accorto subito che si trattava di una situazione ben più grave e inaspettata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

