Niente procreazione medicalmente assistita con il seme del marito morto | anche la Corte d’Appello dice no

FIRENZE — Una sentenza destinata a riaccendere il dibattito bioetico in Italia quella emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha negato a una donna la possibilità di utilizzare il seme crioconservato del marito defunto. Come riportato dal Corriere Fiorentino, i giudici non solo hanno confermato la decisione di primo grado del 2021, ma hanno spinto il verdetto oltre, disponendo la distruzione definitiva del campione biologico per impedire che la vedova possa ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (Pma) in paesi esteri dove tale pratica è legale. La vicenda affonda le radici in un dramma umano e sanitario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

