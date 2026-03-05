Avellino-Padova ventinovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si sfidano Avellino e Padova. La partita si svolge in Italia e rappresenta un incontro tra due squadre che cercano di migliorare la posizione in classifica. Le probabili formazioni sono state annunciate, e la partita sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi. La gara si gioca in una giornata che vede molte squadre impegnate a recuperare punti.

🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Avellino-Padova, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Sabato 7 Marzo Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Padova