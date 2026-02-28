Probabili formazioni Avellino-Juve Stabia | le possibili scelte per la 28ª giornata di Serie B 2025-26

Nella 28ª giornata di Serie B 2025-26, l'Avellino affronta la Juve Stabia allo stadio Partenio-Lombardi. È la prima partita in casa per l’allenatore Davide Ballardini con la squadra biancoverde. Le probabili formazioni sono state anticipate, ma non sono state ancora ufficializzate. La partita si svolge senza bisogno di slogan e rappresenta un derby locale.