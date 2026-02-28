Probabili formazioni Avellino-Juve Stabia | le possibili scelte per la 28ª giornata di Serie B 2025-26
Nella 28ª giornata di Serie B 2025-26, l'Avellino affronta la Juve Stabia allo stadio Partenio-Lombardi. È la prima partita in casa per l’allenatore Davide Ballardini con la squadra biancoverde. Le probabili formazioni sono state anticipate, ma non sono state ancora ufficializzate. La partita si svolge senza bisogno di slogan e rappresenta un derby locale.
Avellino, stadio Partenio-Lombardi. Si gioca un derby che non ha bisogno di slogan. Per Davide Ballardini è la prima in casa da allenatore biancoverde. Di fronte la Juve Stabia. Classifica stretta, punti che pesano come pietre. Qui non si allunga la mano: si prende o si resta fermi.Momento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Avellino vs Juve Stabia, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Juve Stabia-Empoli, sedicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Aggiornamenti e notizie su Avellino Juve Stabia.
Discussioni sull' argomento Probabili formazioni Avellino-Juve Stabia: le possibili scelte per la 28ª giornata di Serie B 2025-26; Avellino, il derby per la svolta. Con la Juve Stabia per tornare a respirare; Avellino-Juve Stabia, il derby che pesa: una sfida da dentro o fuori al Partenio-Lombardi; Le probabili formazioni di Reggiana-Avellino. Ancora out Gondo, si ferma anche Bozhanaj.
| SQUAD LIST Sono 22 i convocati da mister Abate per #AvellinoJuveStabia https://www.ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-avellino-juve-stabia-i-convocati-del-match/ #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com facebook
Sabato 28 Febbraio Avellino (AV) Partenio - Lombardi 19:30 Avellino Juve Stabia usavellino1912.com/avellino-juve-… #usavellino1912 #Branco x.com