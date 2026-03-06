Sabaudia | il sindaco indagato Formia | primo prelievo osseo

Venerdì 6 marzo 2026, alle 19:31, nella provincia di Latina si sono verificati diversi eventi. Il sindaco di Sabaudia è stato iscritto nel registro degli indagati, mentre a Formia è stato effettuato il primo prelievo osseo. Questi fatti coinvolgono ambiti come la giustizia, la sanità e la sicurezza alimentare, segnando un pomeriggio intenso per la zona.

Venerdì 6 marzo 2026, alle 19:31, il territorio pontino registra una serie di eventi che vanno dalla giustizia alla sanità, fino alla sicurezza alimentare. A Sabaudia, indagini sul sindaco; a Formia, un primo prelievo di tessuto osseo; a Latina, chiusure per igiene e condanne penali confermate. Il clima è nuvoloso con temperature intorno ai 15 gradi. La giornata si apre con tensioni amministrative a Sabaudia, dove le pressioni sulla guardia costiera hanno portato all'indagine contro il primo cittadino Mosca. Parallelamente, l'ospedale Dono Svizzero di Formia segna un traguardo medico con la donazione del femore da parte di un paziente sessantquattrenne.