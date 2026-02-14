Macerata centrosinistra rompe col passato | Tittarelli sfida le elezioni primarie abbandonate per scelta condivisa

Gianluca Tittarelli si presenta come candidato sindaco a Macerata, segnando una svolta netta nel centrosinistra che abbandona le primarie. La decisione deriva dalla volontà di rinnovare il modo di fare politica e di coinvolgere più direttamente i cittadini nelle scelte. Tittarelli ha annunciato la propria candidatura in una conferenza stampa, promettendo un cambiamento concreto nella gestione della città.

Macerata, Svolta a Sinistra: Gianluca Tittarelli Candidato Sindaco, Bianchini Evoca un Nuovo Inizio Dopo 25 Anni. Macerata è al centro di una svolta politica. Gianluca Tittarelli, figura civica e presidente della Pallavolo Macerata, è stato designato come candidato del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative. La scelta, maturata dopo un intenso confronto tra le diverse componenti della coalizione, interrompe una tradizione venticinquennale di candidati legati ai partiti e arriva dopo la rinuncia a un percorso di primarie. Un Conclave per la Scelta: L'Abbandono delle Primarie. La candidatura di Tittarelli è stata decisa al termine di un processo di selezione interno alla coalizione di centrosinistra.

Gianluca Tittarelli, imprenditore e presidente della Pallavolo Macerata, è stato scelto dal centrosinistra come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali, decidendo di puntare sulla sua esperienza nel mondo degli affari e nello sport per rilanciare la città.

La situazione nel centrosinistra si fa complicata.

