Prima medaglia italiana alle Paralimpiadi | Mazzel vince l’argento nella discesa libera Ho messo tutta me stessa

Chiara Mazzel conquista la prima medaglia italiana alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, vincendo l’argento nella discesa libera di sci alpino. La sportiva ha dichiarato di aver dato il massimo di sé stessa durante la gara. La medaglia rappresenta un risultato importante per l’Italia in questa edizione dei giochi.

La prima medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano–Cortina arriva dallo sci alpino: Chiara Mazzel è argento nella discesa libera. “Sono soddisfatta di questa medaglia, sono consapevole che poteva anche essere d’oro però ci ho messa tutta me stessa“. Così la sciatrice azzurra, che ha conquistato il primo metallo della delegazione azzurra ai Giochi. “Mezzo secondo di troppo ma va bene così. Sono super soddisfatta. Mi sono allenata tanto”, ha concluso la sciatrice. Soddisfatto anche Nicola Cotti Cottini, guida di Chiara Mazzel: “Partiamo subito con il botto. Brava Chiara sono molto contento, essendo Olimpiadi in casa un po’ di emozione c’è sempre, ha rotto il ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi, argento per Chiara Mazzel nella discesa femminile

