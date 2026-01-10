prima categoria i pronostici di ortolani a belforte una gara da tripla arriva il forte potenza picena

L’ultimo turno di andata del girone C di Prima categoria si avvicina, con attenzione alle previsioni di Angelo Ortolani. La sfida di Belforte si presenta come una partita intensa, con il Potenza Picena che si mostra come una delle formazioni più forti del campionato. Analizziamo le aspettative dell’allenatore e le principali dinamiche che caratterizzano questa fase della stagione.

L’ultima giornata di andata del girone C di Prima categoria sotto la lente dell’allenatore Angelo Ortolani (foto). Belfortese-Potenza Picena: "Ecco una gara interessante: la Belfortese viene da una sconfitta pesante e avrà un avversario di tutto rispetto e valore. Ci vuole la tripla". Folgore Castelraimondo-Elite Tolentino: "La capolista Folgore metterà sul piatto tutto il suo potenziale, L’Elite viene da una vittoria e vorrà dare continuità ma i locali non commetteranno errori: 1". Montemilone Pollenza-Appignanese: "Una sfida difficile da decifrare: il Montemilone ha tutto per fare bene così come l’Appignanese che però sta incontrando delle difficoltà: 1X". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

