Prima Categoria Il giorno del testacoda Fc Osimo sale a Cupra Borghetto a Filottrano

Il FC Osimo ha sorpreso tutti salendo a Cupra, dove ha battuto la capolista. La squadra di Osimo ha sfruttato una ripartenza veloce nel secondo tempo, che ha portato al gol decisivo. Intanto, il Borghetto affronta una sfida difficile a Filottrano, cercando di migliorare la propria posizione in classifica.

A Cupramontana sale Fc Osimo. Ultima contro la prima nel girone B. Insidiosa la trasferta odierna della vice capolista Borghetto a Filottrano. Nel C sfida salvezza del Loreto a Marina Picena contro il Pinturetta. PRIMA CATEGORIA, 20esima giornata (ore 15). GIRONE B. Oggi: Olimpia Marzocca-Barbara Monserra (ore 14), Pietralacroce-Argignano (ore 14:30), Borgo Minonna-Castelleonese, Castelbellino-Le Torri Castelplanio, Cingolana-Real Cameranese, Cupramontana-FC Osimo, Filottranese-Borghetto, Passatempese-Staffolo. Classifica: FC Osimo 46; Borghetto 36; Olimpia Marzocca 35; Passatempese 33; Real Cameranese 30; Filottranese 29; Pietralacroce 26; Castelleonese e Borgo Minonna 23; Staffolo e Le Torri Castelplanio 20; Argignano 19; Castelbellino 18; Cingolana 17; Barbara Monserra 15; Cupramontana 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Il giorno del testacoda. Fc Osimo sale a Cupra. Borghetto a Filottrano Prima Categoria. La capolista Fc Osimo ospita il Castelbellino. Big match a Borghetto dove arriva il Marzocca Questa domenica si gioca una grande partita di Prima Categoria. Pari della capolista Fc Osimo, ma il Borghetto non ne approfitta La partita tra Fc Osimo e Cingoli si conclude con un pareggio, mantenendo la posizione della capolista invariata. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Prima categoria, cade la capolista Sulcitana: il Sarroch si avvicina; Questa gara di Coppa non s'ha da fare: due rinvii ed una sospensione in meno di un mese; Dimissioni di un tecnico in Prima Categoria; Dilettanti - Programma e risultati degli anticipi del sabato. E' il giorno di Nibbiano-Vianese. PRIMA CATEGORIA ALTER EGO FA IL PUNTO SULLA PRIMA CATEGORIA C CON TOP, MARCATORI E CRONACHE Articolo di: Federico Formisano https://www.calciovicentino.it/2026/02/13/alter-ego-fa-il-punto-sulla-prima-categoria-c-con-top- facebook