Prima e Seconda categoria Match clou a Mondolfo C’è la Falco capolista

Oggi si gioca il big match di Prima categoria a Mondolfo, dove la Falco Acqualagna, prima in classifica, affronta l’Atletico Mondolfo 1952 alle 15. La sfida si presenta come un momento decisivo per entrambe le squadre, che cercano punti importanti per la corsa alla vetta. La partita attirerà sicuramente molti tifosi nel campo locale, pronti a sostenere le proprie squadre.

Sette gli anticipi di oggi in Prima categoria (girone A). Atletico Mondolfo 1952-Falco Acqualagna (ore 15). Divise da 5 punti, la seconda (foto) ospita la prima in classifica. "Mancando ancora molte partite alla fine non penso sia ancora decisivo l’esito di questa gara con la Falco – spiega il diesse del Mondolfo Paolo Pretelli – chiaramente nel caso di sconfitta per noi il divario di punti in classifica salirebbe a più otto, un gap difficilmente recuperabile. Il pareggio della scorsa settimana subìto sul campo del Peglio all’ultimo respiro, deve darci ancora più motivazione se mai ce ne fosse bisogno per questo impegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa domenica si gioca il big match di Prima categoria tra Atletico Lucca e Capezzano, due squadre che si trovano a pochi punti di distanza in classifica.

