Benzina e gasolio d' oro anche nell' Agrigentino | la guardia di finanza a caccia di speculatori

Le forze della guardia di finanza hanno avviato controlli contro gli speculatori nel settore dei carburanti nell'Agrigentino, dove benzina e gasolio sono diventati molto costosi. La situazione ha portato a un aumento dei prezzi, rendendo difficile fare il pieno alle auto per molte famiglie della zona. Le operazioni sono finalizzate a contrastare eventuali pratiche illecite nel mercato dei carburanti.

La Cna Fita denuncia una situazione insostenibile: nell'isola i prezzi sono più alti che nel resto d'Italia. Non è solo colpa del conflitto in Iran. A pesare è il braccio di ferro giudiziario sulla raffineria Isab di Priolo Fare il pieno in Sicilia, ad Agrigento e provincia compresi, è diventato un lusso per pochi. Una sorta di “miraggio” che brucia i risparmi delle famiglie. Tra le tensioni in Medio Oriente e le beghe tutte nostrane delle raffinerie, il prezzo alla pompa è schizzato alle stelle: tanto in città, quanto in provincia, il costo alla pompa ha superato i due euro al litro. È, di fatto, in corso una sorta di “tempesta perfetta” che non risparmia nessuno, trasformando le stazioni di servizio in zone di “guerra” per il portafoglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La guardia di finanza dona alla Asl 1.500 litri di gasolio sequestrato precedentementeUn ingente quantitativo di gasolio, precedentemente sequestrato, è stato donato dalla guardia di finanza alla Asl di Teramo.

La guardia di finanza di Teramo dona alla Asl 1.500 litri di gasolio sequestrato [FOTO]La guardia di finanza di Teramo ha donato alla Asl di Teramo il gasolio sequestrato.

Guerra e rincari, volano i prezzi della benzina: le regioni più colpite e il rischio speculazionePrezzi benzina e diesel in forte rialzo: controlli rafforzati e rischio speculazione lungo tutta la filiera, con picchi di costo in alcune regioni. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Guerra in Iran, benzina e gasolio alle stelle: spunta l’ipotesi di sterilizzazione delle acciseCon la guerra in Iran, si teme il peggio: aumenti di benzina e diesel alle stelle. Prende corpo l'idea di sterilizzare le accise ... newsauto.it

