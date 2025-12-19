Il corto lucchese Kill Time premiato a New York e Sulmona stupisce anche a Matera

Il cortometraggio lucchese “Kill Time”, premiato a New York e Sulmona, continua a sorprendere anche a Matera. Con un cast e una produzione prevalentemente lucchesi, il film diretto dal giovane Niccolò Forcella si distingue per la sua qualità e originalità, confermando il talento emergente della scena cinematografica locale. Un’opera che sa catturare l’attenzione e lasciare il segno ovunque venga proiettata.

© Lanazione.it - Il corto lucchese "Kill Time" premiato a New York e Sulmona stupisce anche a Matera Un cast e una produzione che parlano per lo più lucchese nel cortometraggio ' Kill Time ', diretto dal giovane abruzzese Niccolò Forcella. Dopo aver vinto il 43esimo Sulmona international film festival con il premio 'Best short Abruzzo', il New York movie awards come 'Best thriller short film' ed essere stato selezionato al Lift off filmmaker session ai Pinewood Studios, il film 'muto', omaggio al cinema classico e girato interamente in pellicola 16 millimetri, è stato di recente anche in concorso al Matera film festival, continuando così una brillante ascesa nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

