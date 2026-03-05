Sergio Castellitto | Le opere Premio Film Impresa mi hanno sorpreso per grande qualità ?

A Roma, un rappresentante del Premio Film Impresa ha espresso sorpresa per la qualità delle opere presentate, sottolineando come i film visionati abbiano superato le aspettative. Durante l’evento, sono stati mostrati vari lavori cinematografici, generando impressioni positive tra i presenti. La discussione si è concentrata sulla varietà e sull’originalità delle produzioni, che sono state giudicate di alto livello.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "I film che abbiamo visto mi hanno davvero sorpreso". Così Sergio Castellitto, attore e regista e presidente della giuria di Premio Film Impresa, durante la serata di premiazione della quarta edizione della manifestazione ideata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. "Temevo che ci fosse un appiattimento su un racconto ovvio o autocelebrativo – spiega – invece in moltissimi casi ho trovato opere sorprendenti e di grande qualità". Secondo Castellitto, il livello delle produzioni è stato molto alto. "La struttura del Premio è quella di un festival e la selezione è già un riconoscimento. Appartenere alla selezione è già un premio".

