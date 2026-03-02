Preghiera della sera 2 Marzo 2026 | Insegnami la gratitudine

Da lalucedimaria.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, una preghiera invita a affidarsi con fiducia alla Misericordia del Padre, chiedendo di ricevere il Suo perdono e protezione. È rivolta a chi si prepara a riposare sereno, confidando nel Suo sguardo. La richiesta si concentra sulla gratitudine e sulla fiducia nel perdono divino, offrendo un momento di riflessione prima di dormire.

Preghiera della sera del lunedì: affidati con fiducia alla Misericordia del Padre. Ricevi il Suo perdono e la Sua protezione per riposare sereno sotto il Suo sguardo. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 2 marzo 2026 insegnami la gratitudine
© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 2 Marzo 2026: “Insegnami la gratitudine”

Preghiera della sera 16 Dicembre 2025: “Insegnami la Tua misericordia”Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro...

Leggi anche: Preghiera della sera 26 Dicembre 2025: “Insegnami a contemplarti”

Contenuti utili per approfondire Preghiera della.

Discussioni sull' argomento Sport, strumento di pace: la preghiera ecumenica a Tesero; È tempo di Quaresima A Oropa la preghiera parla di speranza; Centinaia di giovani in preghiera a Gemona. L’Arcivescovo: Siamo fragili, ma amati da Dio; Una preghiera per Domenico alla Madonna di Pozzano.

Preghiera della sera, 22 Febbraio 2026: Allontana i miei turbamentiAffida la tua notte alla Santissima Trinità con la preghiera della sera. Chiedi al Padre la grazia di sentire la Sua presenza costante. lalucedimaria.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.