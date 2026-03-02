Preghiera della sera 2 Marzo 2026 | Insegnami la gratitudine

Questa sera, una preghiera invita a affidarsi con fiducia alla Misericordia del Padre, chiedendo di ricevere il Suo perdono e protezione. È rivolta a chi si prepara a riposare sereno, confidando nel Suo sguardo. La richiesta si concentra sulla gratitudine e sulla fiducia nel perdono divino, offrendo un momento di riflessione prima di dormire.

Preghiera della sera del lunedì: affidati con fiducia alla Misericordia del Padre. Ricevi il Suo perdono e la Sua protezione per riposare sereno sotto il Suo sguardo. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male.