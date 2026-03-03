Il 3 marzo 2026, nel giorno dedicato agli Angeli, si apre con la preghiera del mattino che chiede di essere coinvolti nell’opera divina. La giornata si svolge con un momento di affidamento ai custodi celesti, che vengono invocati per proteggere ogni singolo passo. Questa pratica si ripete ogni martedì, in un rito che invita alla fiducia e alla presenza degli angeli.

Il martedì è dedicato agli Angeli: inizia la giornata con la preghiera del mattino per affidare ai nostri custodi celesti ogni passo e ricevere la loro protezione. O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, ciò che Tu unisci nello Spirito rimane unito per sempre. All’inizio del mondo, separasti le acque che sono sopra il firmamento dalle acque sotto il cielo, separasti la notte dal giorno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 3 Marzo 2026: “Rendimi partecipe della Tua opera”

Preghiera del mattino, 2 Marzo 2026: “Rendimi attento ai bambini”Inizia il lunedì invocando lo Spirito Santo: la preghiera del mattino per ricevere la luce, il consiglio e il conforto necessari ad affrontare la...

Preghiera del mattino del 18 Gennaio 2026: “Rendimi umile”L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal...

Una selezione di notizie su Preghiera del

Temi più discussi: ARISTA / Giornata di Preghiera per la beatificazione del secondo vescovo della diocesi; I Segretari delle Missioni a Nagasaki per rinnovare l’Evangelizzazione in Asia Orientale; 4 storie del vescovo Raimo Goyarrola e un ictus in Finlandia; Musica, preghiera e riflessione: la Quaresima del Centro universitario padovano.

Preghiera del mattino, 18 Febbraio 2026: Proteggimi SignoreInizia il Mercoledì delle Ceneri con San Giuseppe, affidati al custode del Redentore per vivere la Quaresima con fedeltà al Signore. lalucedimaria.it

Accordo per Gaza, tanta gioia alla preghiera ebraica del mattino a Gerusalemme(Agenzia Vista) Gerusalemme, 09 ottobre 2025 La preghiera del mattino (Shacharit) davanti alle mura della Città Vecchia di Gerusalemme in un tripudio di gioia dopo l'annuncio di Trump sugli accordi ... ilmattino.it

Radio Maria. . LIVECAPPELLA DELLA CASA DI RISPOSO VILLA ALGISA - ARCE (FROSINONE) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook