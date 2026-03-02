Preghiera del mattino 2 Marzo 2026 | Rendimi attento ai bambini

Il 2 marzo 2026, la preghiera del mattino recita: “Rendimi attento ai bambini”. La giornata inizia con un'invocazione allo Spirito Santo, chiedendo luce, consiglio e conforto per affrontare la settimana. La preghiera mira a mantenere alta l’attenzione sui bisogni dei più piccoli e a trovare forza e chiarezza per i giorni a venire.

Inizia il lunedì invocando lo Spirito Santo: la preghiera del mattino per ricevere la luce, il consiglio e il conforto necessari ad affrontare la settimana. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. Oggi è quella allo Spirito Santo.