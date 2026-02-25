Corteo pro remigrazione Prato è la tappa toscana E scoppia la polemica

Il corteo pro remigrazione si svolge a Prato, dove l’affluenza di manifestanti ha causato tensioni tra cittadini e organizzatori. La decisione di scegliere questa città come tappa della protesta ha acceso un dibattito acceso tra chi sostiene l’evento e chi teme ripercussioni sulla sicurezza locale. La presenza di gruppi provenienti da diverse regioni ha alimentato le discussioni, rendendo evidente il clima di confronto che si vive in città. La giornata si prepara a essere molto intensa.

© Lanazione.it - Corteo pro remigrazione. Prato è la tappa toscana. E scoppia la polemica

C'era da aspettarselo. Sta montando il caso politico e sociale attorno alla scelta di Prato come sede della manifestazione nazionale sulla remigrazione' annunciata dal Comitato Remigrazione e Riconquista per sabato 7 marzo. Dopo il corteo previsto a Bolzano, il movimento ha indicato la città toscana come tappa simbolica della mobilitazione. In una nota diffusa il Comitato spiega che la scelta è ricaduta su Prato perché "città simbolo dell'immigrazione di origine cinese" e teatro, secondo gli organizzatori, di una trasformazione in "Chinatown del centro Italia". Nel comunicato si fa riferimento anche a recenti indagini che avrebbero evidenziato fenomeni criminali legati alla gestione illecita delle file per i permessi di soggiorno e si richiama il tema delle condizioni di lavoro nel distretto tessile, segnato da turni massacranti e violazioni delle norme di sicurezza.