Prato blindata per le manifestazioni opposte C’è anche Giani

A Prato le autorità hanno predisposto una sicurezza rafforzata in vista delle manifestazioni di oggi, con una particolare attenzione alla presenza di forze dell’ordine in tenuta antisommossa. La città si presenta blindata, senza segnalazioni di tensioni, mentre si svolgono due eventi opposti che richiedono misure di sicurezza elevate. Tra i presenti c’è anche un rappresentante istituzionale, senza che si siano verificati episodi rilevanti.

PRATO – Non si registrano al momento tensioni a Prato, blindata per la manifestazione di Remigrazione e conquista. Gli appuntamenti si stanno svolgendo, almeno per il momento, in modo separato e pacifico. Imponente il servizio delle forze dell'ordine che sta vigilando sull'iniziativa del comitato in piazza Ciardi, e sulle altre due contro manifestazioni nel centro cittadino.

