Prato Amantea lancia i playoff | E’ il nostro obiettivo possibile

In una conferenza stampa, Amantea ha annunciato l'avvio dei playoff, definendoli l’obiettivo possibile per la squadra. Ha espresso un leggero rammarico per il distacco dal Grosseto, sottolineando che nessuno si aspettava di vincere il campionato, anche se il sogno restava vivo. La squadra si prepara ora alla fase successiva della stagione, con l’obiettivo di affrontare le sfide dei playoff.

"Un pizzico di delusione c'è, perché non ci aspettavamo un distacco dal genere dal Grosseto. Nessuno aveva la presunzione di vincere il campionato, ma il sogno c'era. Adesso guardiamo a questo finale di stagione con ottimismo, figlio delle due vittorie consecutive. Vincere i playoff ti darebbe una spinta importante anche per la prossima annata". Pietro Amantea si fa portavoce di quello che è lo stato d'animo del Prato Club Bar Amantea, di cui è presidente e che dalla sua inaugurazione ha raccolto sempre più adesioni. Adesso sono 63 i soci, a testimonianza di come l'entusiasmo sia vivo. "Siamo modernamente soddisfatti. Ovviamente è necessario...

