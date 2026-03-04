Lavoro | Poste Italiane cerca consulenti finanziari in provincia di Pisa

Poste Italiane sta cercando consulenti finanziari in provincia di Pisa. L’azienda apre le selezioni a laureati o laureandi interessati a un percorso di formazione e sviluppo professionale nel settore finanziario. Le candidature devono essere inviate per partecipare al processo di selezione. La posizione si rivolge a persone motivate a intraprendere un ruolo nel settore.

C'è tempo fino al 23 marzo per inviare la propria candidatura. I requisiti richiesti Opportunità di lavoro in Poste Italiane che ricerca in provincia di Pisa laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione 'Carriere' dedicata a 'Posizioni Aperte' in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. Il candidato ideale, laureato o laureando (sia triennale che magistrale), dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

