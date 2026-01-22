Non versano imposte per le concessioni demaniiali nel Porto | recuperati oltre 3 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine un’indagine della Corte dei Conti della Campania, che ha permesso di recuperare oltre 3 milioni di euro relativi a imposte non versate sulle concessioni demaniali marittime nel porto. L’attività ha evidenziato l’assenza di obblighi fiscali per queste concessioni, contribuendo alla corretta gestione delle entrate pubbliche e alla trasparenza del settore.
All’esito di un’attività d’indagine della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, condotta da militari della Guardia di Finanza di Napoli, sono stati recuperati oltre 3 milioni di euro a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. In particolare, le fiamme.🔗 Leggi su Napolitoday.it
