Non versano imposte per le concessioni demaniiali nel Porto | recuperati oltre 3 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine un’indagine della Corte dei Conti della Campania, che ha permesso di recuperare oltre 3 milioni di euro relativi a imposte non versate sulle concessioni demaniali marittime nel porto. L’attività ha evidenziato l’assenza di obblighi fiscali per queste concessioni, contribuendo alla corretta gestione delle entrate pubbliche e alla trasparenza del settore.

