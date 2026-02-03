Aurigemma a Bruxelles | Il Piano strategico europeo per le emergenze sanitarie nasce dal confronto con territori e stakeholder

A Bruxelles, il rappresentante italiano Aurigemma ha spiegato che il nuovo Piano strategico europeo per le emergenze sanitarie nasce dal confronto diretto con le Regioni e gli stakeholder. Durante l'incontro, ha sottolineato come una risposta efficace alle crisi future dipenda dal coinvolgimento di tutti i territori e dal dialogo continuo con i principali attori del settore sanitario.

“La costruzione di una risposta europea resiliente ed efficace alle future crisi sanitarie non può prescindere dal coinvolgimento diretto delle Regioni e dal dialogo costante con i principali attori del settore. Gli incontri di oggi confermano la volontà di costruire un Piano strategico che sia concreto, innovativo e capace di tutelare realmente la salute dei cittadini”. Lo ha dichiarato Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni italiane, a margine degli incontri avuti a Bruxelles con i principali stakeholder europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

