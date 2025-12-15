Cisterna - Valmontone primi passi verso l' avvio concreto dei lavori

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
cisterna valmontone primi passi verso l avvio concreto dei lavori

© Frosinonetoday.it - Cisterna - Valmontone, primi passi verso l'avvio concreto dei lavori

Finalmente si muovono i primi passi concreti per la realizzazione di un’opera viaria attesa da anni, destinata a rivoluzionare i collegamenti e la mobilità tra l'area compresa tra il sud della provincia di Roma e quella pontina: il nuovo asse stradale tra la Provinciale Ariana e la Artena-Cori. Frosinonetoday.it

Ecco la Bretella Cisterna - Valmontone, con tutti gli svincoli, le gallerie e il tracciato

Video Ecco la Bretella Cisterna - Valmontone, con tutti gli svincoli, le gallerie e il tracciato