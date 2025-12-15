© Frosinonetoday.it - Cisterna - Valmontone, primi passi verso l'avvio concreto dei lavori

Finalmente si muovono i primi passi concreti per la realizzazione di un’opera viaria attesa da anni, destinata a rivoluzionare i collegamenti e la mobilità tra l'area compresa tra il sud della provincia di Roma e quella pontina: il nuovo asse stradale tra la Provinciale Ariana e la Artena-Cori. Frosinonetoday.it

Ecco la Bretella Cisterna - Valmontone, con tutti gli svincoli, le gallerie e il tracciato

#Basket #Pallacanestro #SerieCUnica #GironeI #Lazio #Roma #Valmontone #Cisterna #Recap La Fortitudo Cisterna mostra carattere da vendere nella remuntada vincente in casa della Virtus Valmontone. - facebook.com facebook