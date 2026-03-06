Vicario Inter primi passi verso l’accordo | dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazione

Il Vicario Inter ha iniziato i primi incontri con l’agente del portiere italiano, mostrando disponibilità a valutare un trasferimento. La società nerazzurra ha aperto un canale di comunicazione e si sta impegnando in discussioni con l’entourage del giocatore. La situazione è in fase iniziale e non sono ancora stati definiti dettagli concreti.

