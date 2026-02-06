Ballarin rischiamo di perdere 2,8 milioni

Il cantiere dell’ex stadio Ballarin resta fermo da più di un anno. I lavori sono sospesi e i ritardi fanno crescere il timore di perdere oltre 2,8 milioni di euro tra fondi PNRR e contributi della Fondazione. La situazione rimane critica, con i finanziamenti a rischio se non si trovano presto soluzioni.

Il cantiere dell'ex stadio Ballarin è fermo da oltre un anno e i ritardi accumulati continuano ad alimentare il timore di una perdita di finanziamenti superiori a 2,8 milioni di euro tra fondi PNRR e contributo della Fondazione. A sollevare pubblicamente la questione sono gli ex consiglieri comunali della Lega, Lorenzo Marinangeli e Pasqualino Piunti, entrambi all'opposizione prima della caduta dell'amministrazione guidata dall'ex sindaco Antonio Spazzafumo. Marinangeli, che lega lo stallo del progetto a una scelta politica precisa e a un forte valore simbolico dell'area. "Vedere il Ballarin ridotto in questo modo mi dà un grande senso di tristezza e malinconia.

