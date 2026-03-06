Montaruli smentisce Schlein sui tagli inesistenti alla Polizia locale | Il governo ha superato i vincoli di spesa

Il governo Meloni ha annunciato di aver superato alcuni vincoli di spesa riguardanti la Polizia locale, secondo quanto dichiarato da un rappresentante ufficiale. In risposta alle affermazioni di una leader politica, che aveva parlato di tagli inesistenti, Montaruli ha confermato che l’amministrazione sta praticando un lavoro significativo e che i fondi sono stati incrementati oltre i limiti precedenti.

"Il governo Meloni sulla Polizia locale sta facendo un lavoro straordinario, addirittura superando alcuni vincoli di spesa». A dirlo in una nota è la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, sottolineando che l'esecutivo «con il decreto sicurezza interviene, per esempio, sui limiti al salario accessorio e sulla spendibilità del gettito dell'imposta di soggiorno proprio per finanziare la Locale, venendo incontro a una richiesta proprio dei Comuni che, si ricorda, hanno competenza sulle risorse per tale Polizia. Quella toccata dal decreto sicurezza, peraltro, non rientra nel calcolo dei parametri di sostenibilità finanziaria, liberando così margini operativi ancora più importanti per gli enti locali».