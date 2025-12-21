Il governo accelera sulla manovra | sconti fiscali tagli alla Rai e fondi per la sicurezza

Manovra: stop al cumulo tra fondi e pensione, sconto sui contratti dal 2024. Tutte le novità - Nuova stretta sulle pensioni con tagli che colpiscono i lavoratori precoci e usuranti, estensione della detassazione dei contratti, niente ripristino dei fondi per la metro C di Roma e spoil system ... ansa.it

Manovra, oltre alle pensioni saltano Transizione 4.0 e silenzio assenso sul Tfr dei nuovi assunti - Al Senato l’ultima riformulazione dell’emendamento del Governo: ritenuta d’acconto per le imprese anticipata al 2028 ... msn.com

Conte accusa il Governo di una manovra confusa e senza visione, che taglia pensioni e sostegni a lavoro e imprese mentre litiga internamente e accelera solo sul riarmo, sacrificando crescita e politiche sociali. - facebook.com facebook

Manovra 2026, Governo accelera verso voto in Senato il 23 dicembre: sul tavolo maxi-emendamento da €3,5mld presentato da Giorgetti x.com

