Il Napoli è tornato a non subire gol Di Lorenzo è lo stakanovista della difesa

Di Lorenzo lo stakanovista: ha saltato solo i minuti dell’espulsione di Manchester e la squalifica Giovanni Di Lorenzo corre, combatte, offende e difende dall’inizio di stagione, senza mai fermarsi. Le ha giocate tutte. Si è fermato solo per motivi di causa maggiore, ossia per l’espulsione di Manchester, in Champions, e per la successiva e conseguente squalifica. È lui, con Rrahmani, il simbolo della retroguardia del Napoli che a Riad, in Supercoppa, è tornata a non subire gol. Evento che in questa seconda stagione targata Conte non si è ripetuto spesso. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: E quindi, sono tor­nati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

