Di Lorenzo lo stakanovista: ha saltato solo i minuti dell’espulsione di Manchester e la squalifica Giovanni Di Lorenzo corre, combatte, offende e difende dall’inizio di stagione, senza mai fermarsi. Le ha giocate tutte. Si è fermato solo per motivi di causa maggiore, ossia per l’espulsione di Manchester, in Champions, e per la successiva e conseguente squalifica. È lui, con Rrahmani, il simbolo della retroguardia del Napoli che a Riad, in Supercoppa, è tornata a non subire gol. Evento che in questa seconda stagione targata Conte non si è ripetuto spesso. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: E quindi, sono tor­nati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è tornato a non subire gol, Di Lorenzo è lo stakanovista della difesa

Leggi anche: L’Imolese ha una difesa di ferro: "Un’altra gara senza subire gol"

Leggi anche: È tornato il Napoli che azzanna le partite, al di là della difesa a tre e del nuovo assetto tattico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spalletti con Koop è tornato a giocare in 10, come con Adzic a Bodo, Cabal a Napoli e Kostic col Cagliari. 60 milioni 3 gare mediocri da braccetto 60 gare indecenti da centrocampista #PisaJuve x.com

Finalmente è tornato il sole e dal nostro balcone ci regaliamo una foto con il panorama che amo di più: Napoli. Auguri di cuore a tutti, non solo ai napoletani. Auguri a chi ha ricevuto, ma soprattutto a chi ha donato. A chi ha realizzato i propri sogni e a chi, - facebook.com facebook